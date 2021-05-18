Госдума приняла поправки о мерах поддержки семей с детьми

Госдума приняла поправки о новых мерах адресной поддержки семей с детьми. Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, второе чтение прошёл законопроект, положения которого направлены на реализацию задач, поставленных в послании президента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что «речь идёт об изменениях в законы, регулирующие выплату детских пособий и оплату больничных».

Так, он сообщил, что одна из поправок касается размера пособия женщинам, которые встали на медицинский учёт в ранние сроки беременности.

Володин заявил, что «размер такого пособия составит половину прожиточного минимума, а получать его с 1 июля будут те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе».

Вторая поправка, как рассказал спикер Госдумы, «вводит с 1 июля текущего года ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно».

«Такое пособие будут выплачивать родителям в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону», — сообщил он.

Ещё одна инициатива предполагает стопроцентную оплату больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет независимо от стажа родителей.

Как заявил Володин, «это в первую очередь коснётся матерей, имеющих небольшой стаж, и позволит поддержать молодые семьи с детьми-дошкольниками».

Ранее в Госдуму внесли инициативы по реализации послания президента.

21 апреля в ходе послания Федеральному собранию Путин объявил о введении дополнительных мер поддержки семьям с доходом ниже прожиточного минимума на детей от восьми до 16 лет включительно.

Он также предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей на ребёнка единовременно.