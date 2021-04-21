В России введут новые меры поддержки для неполных семей и беременных

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о новых мерах поддержки для детей, растущих в неполных семьях, и беременных женщин, находящихся в трудной ситуации.

Он отметил, что выплата для детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, растущих в неполных семьях, будет назначена с 1 июля 2021 года.

«Её размер в среднем по стране составит 5650 рублей», — сказал президент.

Также он заявил о необходимости помочь женщинам, которые ждут ребёнка и при этом испытывают материальные трудности.

«Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране 6350 рублей», — заявил глава государства.

В ходе послания Федеральному собранию Путин также предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей на ребёнка единовременно.

Кроме того, глава государства призвал законодательно закрепить оплату больничных по уходу за ребёнком до семи лет в полном объёме вне зависимости от стажа работы.