В России введут новые меры поддержки для неполных семей и беременных
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Он отметил, что выплата для детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, растущих в неполных семьях, будет назначена с 1 июля 2021 года.
«Её размер в среднем по стране составит 5650 рублей», — сказал президент.
Также он заявил о необходимости помочь женщинам, которые ждут ребёнка и при этом испытывают материальные трудности.
«Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране 6350 рублей», — заявил глава государства.
В ходе послания Федеральному собранию Путин также предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей на ребёнка единовременно.
Кроме того, глава государства призвал законодательно закрепить оплату больничных по уходу за ребёнком до семи лет в полном объёме вне зависимости от стажа работы.