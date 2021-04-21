Путин: нужно ввести 100%-ную оплату больничных семьям с детьми до семи лет
- © РИА Новости / Сергей Гунеев
«Сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребёнком зависит от трудового стажа. В целом это, конечно, правильно и справедливо, но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже», — отметил Путин.
Он напомнил, что эта тема обсуждалась на площадке Госсовета.
По его словам, все решения на законодательном уровне необходимо принять в ближайшее время.
«Чтобы уже с этого года больничные по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет включительно оплачивались в размере 100% от заработка», — добавил глава государства.
Путин также поручил кабмину подготовить программу поддержки семей с детьми, а также родителей-одиночек.
Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» обратится к Путину с предложением выплачивать родителям с детьми до семи лет пособия по временной нетрудоспособности независимо от продолжительности трудового стажа.