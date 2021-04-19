В России предложили оплачивать больничные родителям дошкольников

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Партия «Единая Россия» намерена обратиться к российскому президенту Владимиру Путину с предложением выплачивать родителям с детьми до семи лет пособия по временной нетрудоспособности независимо от продолжительности трудового стажа.
В России предложили оплачивать больничные родителям дошкольников
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Эту несправедливость нужно устранять. Молодые родители вынуждены просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, в то время как сами работают. Это касается и самих родителей, которые не могут уйти на больничный, если заболеют, и работают до последнего. Поэтому давайте с таким предложением к президенту обратимся», — цитирует его пресс-служба ЕР.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять отцам пятидневный дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребёнка.

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