В Госдуме предложили оплачивать допотпуска отцам после рождения ребёнка

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять отцам пятидневный дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребёнка. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили оплачивать допотпуска отцам после рождения ребёнка
  • АГН «Москва»

В своём обращении законодатель отметил, что рождение — это большая нагрузка для матери и ребёнка и в первые дни после родов им необходима максимальная поддержка со стороны близких, в первую очередь со стороны отца.

При этом по трудовому законодательству отец по случаю рождения ребёнка может взять кратковременный отпуск до пяти дней, но он не оплачивается работодателем.

«Учитывая тот факт, что семьи несут колоссальные финансовые затраты при подготовке к рождению ребёнка и впоследствии, а также учитывая состояние матери и ребёнка после родов, прошу вас рассмотреть возможность предоставления оплачиваемого отпуска для работников (отцов) сроком до пяти календарных дней», — говорится в тексте обращения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что темпы снижения рождаемости в России в 2020 году существенно замедлились.

Аналитики ранее также выяснили отношение мужчин к необходимости взять декретный отпуск вместо жены. Результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob имеются в распоряжении RT.

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