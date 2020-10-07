В Госдуме предложили уравнять в правах отцов и матерей

Короткая ссылка
В Госдуме предложили уравнять отцов в правах с матерями, предоставив им возможность получать профессиональное образование или проходить курсы повышения квалификации во время декретного отпуска.
В Госдуме предложили уравнять в правах отцов и матерей
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

Как заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, она выступает за то, чтобы внести изменения в законодательство.

«Чтобы папа тоже мог получить возможность профессионального обучения или дополнительного профессионального образования», — сказала она.

По её словам, соответствующий законопроект уже передан в Минтруд на рассмотрение.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор Валерий Рязанский в беседе с Nation News прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России повысить пособие для безработных с детьми и применять эту меру на постоянной основе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить