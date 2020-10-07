В Госдуме предложили уравнять в правах отцов и матерей
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Об этом сообщает газета «Известия».
Как заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, она выступает за то, чтобы внести изменения в законодательство.
«Чтобы папа тоже мог получить возможность профессионального обучения или дополнительного профессионального образования», — сказала она.
По её словам, соответствующий законопроект уже передан в Минтруд на рассмотрение.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор Валерий Рязанский в беседе с Nation News прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России повысить пособие для безработных с детьми и применять эту меру на постоянной основе.