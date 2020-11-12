Опрос показал, сколько мужчин готовы при необходимости уйти в декрет
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Так, согласно данным опроса, 27% мужчин полностью готовы взять при необходимости декретный отпуск вместо жены. Ещё 12% опрошенных заявили, что допускают такую возможность.
При этом 35% работающих мужчин, состоящих в браке, полностью исключают такую ситуацию, а 26% респондентов заявили, что вряд ли согласятся на отпуск по уходу за ребёнком.
Всего в опросе приняли участие 1 тыс. респондентов.
Ранее, как писала газета «Известия», в Госдуме предложили уравнять отцов в правах с матерями, предоставив им возможность получать профессиональное образование или проходить курсы повышения квалификации во время декретного отпуска.