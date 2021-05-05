Выплаты по 10 тысяч рублей на школьников должны провести до 17 августа

Выплаты по 10 тыс. рублей семьям со школьниками должны быть проведены до 17 августа, следует из поручения премьер-министра России Михаила Мишустина по реализации послания президента Федеральному собранию.

Как сообщила пресс-служба правительства, до этой даты ответственные ведомства — Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд — должны направить в кабмин доклад о предоставлении единовременной выплаты.

Всего в правительственном перечне поручений значится 58 пунктов. В частности, до 10 июня профильные министерства представят подходы к созданию целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми.

21 апреля российский лидер Владимир Путин, выступая с посланием парламенту, предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей на ребёнка единовременно.

По его словам, выплату следует произвести в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребёнка в школу.