Мишустин дал поручения по реализации послания президента

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений, выполнение которых обеспечит реализацию мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

В частности, Мишустин поручил Минтруду и Минфину до 10 июня представить в кабмин подходы к созданию целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми.

Также Мишустин поручил Минздраву России и главам регионов до 13 июля отчитаться о расширении программы диспансеризации и профилактических медосмотров.

Кроме того, глава правительства поручил до 1 июля отчитаться о проработке вопроса о полной оплате больничных родителям детей до семи лет вне зависимости от стажа.

Минфину также поручено до 21 мая представить комплекс мер по финансовой устойчивости бюджетов регионов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подготовил список поручений по реализации послания Федеральному собранию. В перечень вошли 18 пунктов, исполнение которых возложено на правительство и другие органы власти.