Глава Минтруда рассказал о выплатах семьям со школьниками в России

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Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что, по предварительным оценкам, более 17 млн семей с детьми школьного возраста смогут претендовать на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.
Глава Минтруда рассказал о выплатах семьям со школьниками в России
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС. 

«По нашим оценкам, их более 17 млн человек. Будет организована (выплата. — RT) по принципу социального казначейства. Школьный возраст у нас, скорее всего, будет в диапазоне от 6 до 17 лет включительно», — заявил Котяков. 

Ранее президент России Владимир Путин предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей на ребёнка единовременно.

По его словам, выплату следует произвести в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребёнка в школу.

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