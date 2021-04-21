Глава Минтруда рассказал о выплатах семьям со школьниками в России

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что, по предварительным оценкам, более 17 млн семей с детьми школьного возраста смогут претендовать на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Об этом информирует ТАСС.

«По нашим оценкам, их более 17 млн человек. Будет организована (выплата. — RT) по принципу социального казначейства. Школьный возраст у нас, скорее всего, будет в диапазоне от 6 до 17 лет включительно», — заявил Котяков.

Ранее президент России Владимир Путин предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей на ребёнка единовременно.

По его словам, выплату следует произвести в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребёнка в школу.