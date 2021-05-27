Диетолог рассказала, каким должен быть полезный завтрак

Врач-ординатор, диетолог ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Татьяна Стрельникова рассказала, каким должен быть полезный завтрак.

Об этом сообщает kp.ru.

На онлайн-марафоне, организованном Национальным медицинским исследовательским центром эндокринологии, она заявила, что главный компонент завтрака — белок. Его содержат яйца, творог, сыры белых сортов, натуральные йогурты, слабосолёный лосось.

На завтрак также рекомендуются овощи, которые можно заправить оливковым маслом. В список входят и цельнозерновые каши, хлеб с отрубями. Вместо сахара желательно использовать ягоды или сухофрукты.

Из напитков допустим свежезаваренный кофе или чай из травяного сбора.

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