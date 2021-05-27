Диетолог рассказала, каким должен быть полезный завтрак
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
На онлайн-марафоне, организованном Национальным медицинским исследовательским центром эндокринологии, она заявила, что главный компонент завтрака — белок. Его содержат яйца, творог, сыры белых сортов, натуральные йогурты, слабосолёный лосось.
На завтрак также рекомендуются овощи, которые можно заправить оливковым маслом. В список входят и цельнозерновые каши, хлеб с отрубями. Вместо сахара желательно использовать ягоды или сухофрукты.
Из напитков допустим свежезаваренный кофе или чай из травяного сбора.
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