Диетолог рассказала, каким должен быть полезный завтрак

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Врач-ординатор, диетолог ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Татьяна Стрельникова рассказала, каким должен быть полезный завтрак.
Диетолог рассказала, каким должен быть полезный завтрак
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

На онлайн-марафоне, организованном Национальным медицинским исследовательским центром эндокринологии, она заявила, что главный компонент завтрака — белок. Его содержат яйца, творог, сыры белых сортов, натуральные йогурты, слабосолёный лосось.

На завтрак также рекомендуются овощи, которые можно заправить оливковым маслом. В список входят и цельнозерновые каши, хлеб с отрубями. Вместо сахара желательно использовать ягоды или сухофрукты.

Из напитков допустим свежезаваренный кофе или чай из травяного сбора.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала о возможном вреде вегетарианства для детей.

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