Диетолог рассказала о возможном вреде вегетарианства для детей

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Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала о возможном вреде вегетарианства для детей.
Диетолог рассказала о возможном вреде вегетарианства для детей
  • Pixabay

«Вегетарианство для детей? Лучше этого не делать, потому что у ребёнка больше потребность в белке. Вопрос всегда в качестве рациона питания. Если он абсолютно сбалансирован и родители в этом уверены, то это может быть нормальным», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, бывают варианты, когда вегетарианцы питаются не сбалансированно, и тогда это может быть опасно для детей.

Как отметила Ионова, нельзя сделать однозначный вывод о пользе или вреде вегетарианства, но для мужчин отказ от мяса даёт больше положительных эффектов, чем для женщин.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.

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