Кабмин утвердил порядок помощи тяжелобольным детям фондом «Круг добра»

Российское правительство утвердило порядок оказания помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями за счёт средств фонда «Круг добра». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Порядок устанавливает, что в случае необходимости тяжелобольные дети будут получать лекарства и медицинские изделия, не зарегистрированные в России, но имеющие одобрение регулирующих органов Евросоюза или США. Также прописана возможность оплаты лечения за рубежом, включая покрытие расходов на транспорт и проживание», — говорится в пресс-релизе.

Средства фонда могут направляться на оплату уникальных и ресурсоёмких методов лечения с доказанной эффективностью, в частности, на клеточную терапию и использование генной инженерии.

Решение по каждому случаю будет принимать экспертный совет фонда на основании эпикриза и рекомендаций медорганизации, в которой проводилось лечение.

В марте российский премьер Михаил Мишустин утвердил правила предоставления гранта фонду «Круг добра».

Позднее правительство России также утвердило порядок приобретения лекарств и медицинских изделий для тяжелобольных детей.

В начале 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Круг добра» для поддержки детей с хроническими, в том числе орфанными, заболеваниями, в который поступит около 60 млрд рублей от сбора НДФЛ.