Кабмин направит 10 млрд рублей на лекарства для тяжелобольных детей

Правительство России направит 10 млрд рублей на закупку лекарств для детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина создан фонд «Круг добра». Его главной задачей является помощь детям с тяжёлыми, хроническими и редкими заболеваниями.

«Им нужна особая медицинская помощь и зачастую дорогостоящее лечение. Фонд будет обеспечивать таких детей необходимыми лекарствами. Правительство направляет на их закупку 10 млрд рублей — это первый транш», — приводит пресс-служба кабмина слова Мишустина на совещании со своими заместителями.

Премьер уточнил, что всего на эти цели в текущем году планируют выделить 60 млрд рублей.

В январе российское правительство выделило ещё 2,7 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом.