Кабмин направит 10 млрд рублей на лекарства для тяжелобольных детей

Короткая ссылка
Правительство России направит 10 млрд рублей на закупку лекарств для детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Кабмин направит 10 млрд рублей на лекарства для тяжелобольных детей
  • © Julia Pfeifer
  • globallookpress.com

Он напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина создан фонд «Круг добра». Его главной задачей является помощь детям с тяжёлыми, хроническими и редкими заболеваниями.

«Им нужна особая медицинская помощь и зачастую дорогостоящее лечение. Фонд будет обеспечивать таких детей необходимыми лекарствами. Правительство направляет на их закупку 10 млрд рублей — это первый транш», — приводит пресс-служба кабмина слова Мишустина на совещании со своими заместителями.

Премьер уточнил, что всего на эти цели в текущем году планируют выделить 60 млрд рублей.

В январе российское правительство выделило ещё 2,7 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить