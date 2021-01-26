Кабмин выделил ещё 2,7 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19

Короткая ссылка
Российское правительство выделило ещё 2,7 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом.
Кабмин выделил ещё 2,7 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Ещё 2,7 млрд рублей выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что в прошлом году на данные нужды было выделено около 8 млрд руб.

Уточняется, что речь идёт о пациентах, которые проходят лечение на дому.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее глава Минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что бесплатные лекарства от COVID-19 уже получили около 60 тыс. жителей региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить