Кабмин выделил ещё 2,7 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19
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- РИА Новости
«Ещё 2,7 млрд рублей выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что в прошлом году на данные нужды было выделено около 8 млрд руб.
Уточняется, что речь идёт о пациентах, которые проходят лечение на дому.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее глава Минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что бесплатные лекарства от COVID-19 уже получили около 60 тыс. жителей региона.