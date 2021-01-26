Кабмин выделил ещё 2,7 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19

Российское правительство выделило ещё 2,7 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом.

«Ещё 2,7 млрд рублей выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что в прошлом году на данные нужды было выделено около 8 млрд руб.

Уточняется, что речь идёт о пациентах, которые проходят лечение на дому.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее глава Минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что бесплатные лекарства от COVID-19 уже получили около 60 тыс. жителей региона.