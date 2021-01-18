Около 60 тысяч жителей Заполярья получили бесплатные лекарства от COVID-19

Глава Минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев рассказал, что бесплатные лекарства от COVID-19 уже получили около 60 тыс. жителей региона.

Как передаёт Nord-News, такие данные он огласил на оперативном совещании в правительстве региона.

«Мы продолжаем бесплатное обеспечение лекарственными противовирусными препаратами. Нарастающим итогом за счёт средств областного бюджета обеспечено более 49 300 пациентов, за счёт федерального бюджета — более 10 600 человек. Создан запас препаратов и для амбулаторного этапа», — рассказал министр.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.