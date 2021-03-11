Мишустин утвердил правила предоставления гранта фонду «Круг добра»
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Отмечается, что «Круг добра» создан по поручению российского лидера Владимира Путина.
«Основная задача фонда — помогать детям со сложными, редкими заболеваниями. Им требуются особое лечение и дорогостоящие препараты», — говорится в сообщении.
В пресс-службе кабмина пояснили, что фонд «будет обеспечивать таких детей медицинской помощью (при необходимости за рубежом), лекарствами и средствами реабилитации».
Сообщается, что «Круг добра» финансируется за счёт отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год, — эти средства поступают в федеральный бюджет».
«Всего в 2021 году в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 60 млрд рублей», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что правительство России направит 10 млрд рублей на закупку лекарств для детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями.