Мишустин утвердил правила предоставления гранта фонду «Круг добра»

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил правила предоставления гранта фонду поддержки детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями «Круг добра». Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что «Круг добра» создан по поручению российского лидера Владимира Путина.

«Основная задача фонда — помогать детям со сложными, редкими заболеваниями. Им требуются особое лечение и дорогостоящие препараты», — говорится в сообщении.

В пресс-службе кабмина пояснили, что фонд «будет обеспечивать таких детей медицинской помощью (при необходимости за рубежом), лекарствами и средствами реабилитации».

Сообщается, что «Круг добра» финансируется за счёт отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год, — эти средства поступают в федеральный бюджет».

«Всего в 2021 году в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 60 млрд рублей», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что правительство России направит 10 млрд рублей на закупку лекарств для детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями.