Кабмин утвердил порядок приобретения лекарств для тяжелобольных детей

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Российское правительство утвердило порядок приобретения лекарств и медицинских изделий для тяжелобольных детей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Кабмин утвердил порядок приобретения лекарств для тяжелобольных детей
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

«Для помощи тяжелобольным детям, которым требуется поддержка фонда «Круг добра», в России будет действовать специальный информационный ресурс. Правила его ведения, а также порядок закупки лекарств и медицинских изделий для таких пациентов утвердило правительство», — говорится в сообщении кабмина.

Данный информационный ресурс войдёт в состав единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, в нём будут собраны заявки регионов на получение лекарств, заявления родителей, размещён перечень заболеваний, с которыми работает фонд «Круг добра».

Потребность в препаратах для детей со сложными и редкими заболеваниями будет определять экспертный совет фонда «Круг добра» на основе заявок от регионов, а закупать их будет Минздрав или подведомственные ему учреждения, а также сам фонд.

В случае если ребёнок находится не на стационарном, а на амбулаторном лечении, родители смогут получить для него лекарство в медицинской организации или в аптеке по бесплатному рецепту.

В марте Мишустин утвердил правила предоставления гранта фонду поддержки детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями «Круг добра».

Кабмин направит 10 млрд рублей на лекарства для тяжелобольных детей.

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