Мурашко рассказал об обеспечении лекарствами больных СМА

Глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании президиума Совета законодателей при российском парламенте рассказал о ситуации с обеспечением лекарствами пациентов со спинальной мышечной атрофией.

«Лекарственное обеспечение, в том числе сегодня, реализуется с фондом «Круг добра», и мы видим: сегодня по пациентам со спинальной мышечной атрофией вопрос закрыт, пациенты начали получать зарегистрированные в России лекарственные препараты», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее сообщалось, что препараты для пациентов со спинальной мышечной атрофией, закупленные на средства фонда «Круг добра», начали поступать в регионы.

Подробнее — в материале RT.