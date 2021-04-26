Мурашко рассказал об обеспечении лекарствами больных СМА
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«Лекарственное обеспечение, в том числе сегодня, реализуется с фондом «Круг добра», и мы видим: сегодня по пациентам со спинальной мышечной атрофией вопрос закрыт, пациенты начали получать зарегистрированные в России лекарственные препараты», — цитирует РИА Новости Мурашко.
Ранее сообщалось, что препараты для пациентов со спинальной мышечной атрофией, закупленные на средства фонда «Круг добра», начали поступать в регионы.
Подробнее — в материале RT.