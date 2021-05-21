В Минздраве допустили возможность выбора вакцины от COVID-19 в будущем

В России в перспективе будет возможен выбор для россиян вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, исходя из индивидуальных особенностей и предпочтений, считает замглавы Минздрава Сергей Глаголев.

По его словам, на сегодняшний момент объём выпуска имеющихся вакцин неравнозначен.

«Исходя из этого, в перспективе, конечно, возможность (выбора вакцины. — RT) для лечащего врача с учётом индивидуальных особенностей пациента или даже индивидуальных предпочтений пациента, что тоже важно иногда при обеспечении вакцинации, будет достигнута», — приводит слова Глаголева на Петербургском международном юридическом форуме РИА Новости.

При этом в Минздраве подчеркнули, что все выпущенные в России вакцины соответствуют жёстким стандартам эффективности и безопасности против COVID-19.

В конце апреля российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выпущено около 27,9 млн комплектов вакцин от коронавируса, 15 млн из которых уже находятся в гражданском обороте.

В начале апреля в медицинские учреждения страны начала поступать разработанная центром «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона». Позднее в российские регионы направили первые партии вакцины «КовиВак» производства центра им. Чумакова.

В начале мая в России также зарегистрировали однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт». В Минпромторге заявляли, что к концу года планируется производить более 30 млн доз «Спутника Лайт» в месяц.

Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико в беседе с газетой «Известия» заявил о важности вакцинации.