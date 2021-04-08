В «Векторе» назвали объём произведённой вакцины «ЭпиВакКорона»

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал, сколько доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» было выпущено в феврале — марте.

«В 2021 году за февраль и март нами было совместно произведено более 1,2 млн доз вакцины, что соответствует 600 тыс. полных комплектов. С помощью наших индустриальных партнёров «ЭпиВак», «Вектор-БиАльгам» и «Герофарм» мы рассчитываем значительно нарастить темпы выпуска вакцины и к лету выйти на объём производства в 5 млн доз в месяц», — заявил он в интервью РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент «ЭпиВакКорона» выпускается на двух площадках: в центре «Вектор» и в компании «Вектор-БиАльгам».

Ранее глава «Вектора» рассказал об особенностях ревакцинации препаратом «ЭпиВакКорона».