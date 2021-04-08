В «Векторе» назвали объём произведённой вакцины «ЭпиВакКорона»

Короткая ссылка
Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал, сколько доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» было выпущено в феврале — марте.
В «Векторе» назвали объём произведённой вакцины «ЭпиВакКорона»
  • РИА Новости

«В 2021 году за февраль и март нами было совместно произведено более 1,2 млн доз вакцины, что соответствует 600 тыс. полных комплектов. С помощью наших индустриальных партнёров «ЭпиВак», «Вектор-БиАльгам» и «Герофарм» мы рассчитываем значительно нарастить темпы выпуска вакцины и к лету выйти на объём производства в 5 млн доз в месяц», — заявил он в интервью РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент «ЭпиВакКорона» выпускается на двух площадках: в центре «Вектор» и в компании «Вектор-БиАльгам».

Ранее глава «Вектора» рассказал об особенностях ревакцинации препаратом «ЭпиВакКорона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить