Вакцина «ЭпиВакКорона» начала поступать в медучреждения России

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Разработанная центром «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» на текущей неделе начала поступать в медицинские учреждения страны, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Вакцина «ЭпиВакКорона» начала поступать в медучреждения России
  • © РИА Новости / Роспотребнадзор

«Сегодня в основном доступная вакцина — «Спутник», а также начала поступать на этой неделе «ЭпиВакКорона». Мы ожидаем сейчас выхода в гражданский оборот уже для использования «КовиВак», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

В начале марта сообщалось, что «ЭпиВакКорона» будет доступна россиянам для массовой вакцинации во второй половине марта.

Гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил о планах выпустить в апреле 1,5 млн доз вакцины, в мае — 3 млн, а с июня выйти на объём в 5 млн доз препарата в месяц.

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