В Роспотребнадзоре рассказали об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»

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Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «ЭпиВакКорона» является безопасным и эффективным препаратом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре со ссылкой на данные I-II фаз клинических исследований.

Отмечается, что ГНЦ ВБ «Вектор» опубликовал результаты клинических исследований вакцины среди добровольцев в возрасте 18-60 лет.

«Журнал «Инфекция и иммунитет» 24 марта опубликовал результаты клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона»..., подтверждающие её безопасность и иммунологическую эффективность», — говорится в сообщении.

Ранее гендиректор «Вектора» Ринат Максютов заявил, что в апреле центр планирует выпустить 1,5 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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