Назван объём введённых в гражданский оборот доз вакцины «ЭпиВакКорона»

В гражданский оборот в России введено более 186 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

«По состоянию на 17 марта 2021 года в гражданский оборот введено пять серий вакцины «ЭпиВакКорона», произведённой на промышленной площадке АО «Вектор-БиАльгам», общим количеством 186 150 доз», — говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

В оперштабе напомнили, что препарат вводится двукратно внутримышечно с интервалом в две-три недели.

Ранее в центре «Вектор» сообщили, что «ЭпиВакКорона» будет доступна россиянам для массовой вакцинации во второй половине марта.