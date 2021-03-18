Назван объём введённых в гражданский оборот доз вакцины «ЭпиВакКорона»
- РИА Новости
«По состоянию на 17 марта 2021 года в гражданский оборот введено пять серий вакцины «ЭпиВакКорона», произведённой на промышленной площадке АО «Вектор-БиАльгам», общим количеством 186 150 доз», — говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.
В оперштабе напомнили, что препарат вводится двукратно внутримышечно с интервалом в две-три недели.
Ранее в центре «Вектор» сообщили, что «ЭпиВакКорона» будет доступна россиянам для массовой вакцинации во второй половине марта.