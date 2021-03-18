Назван объём введённых в гражданский оборот доз вакцины «ЭпиВакКорона»

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В гражданский оборот в России введено более 186 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Назван объём введённых в гражданский оборот доз вакцины «ЭпиВакКорона»
  • РИА Новости

«По состоянию на 17 марта 2021 года в гражданский оборот введено пять серий вакцины «ЭпиВакКорона», произведённой на промышленной площадке АО «Вектор-БиАльгам», общим количеством 186 150 доз», — говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

В оперштабе напомнили, что препарат вводится двукратно внутримышечно с интервалом в две-три недели.

Ранее в центре «Вектор» сообщили, что «ЭпиВакКорона» будет доступна россиянам для массовой вакцинации во второй половине марта.

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