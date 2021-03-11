В центре Чумакова рассказали о возможности увеличить выпуск вакцины от COVID-19

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Заместитель гендиректора по проектной деятельности и инновациям центра Константин Чернов на научно-практической конференции «Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19» рассказал о возможности увеличить выпуск вакцины от COVID-19 «КовиВак».
В центре Чумакова рассказали о возможности увеличить выпуск вакцины от COVID-19
  • РИА Новости

«Мы прорабатываем решение манёвра нашими площадями — часть нашего оборудования мы попробуем переместить по временной схеме на другие площади, освободить площади у себя. И если у нас получится договориться с кем-то, а мы ведём переговоры с очень многими сторонами, — закупить до шести однотонных реакторов и поставить их», — цитирует ТАСС Чернова.

По его словам, это «займёт порядка 15 месяцев».

«Через 15 месяцев мы могли бы выйти с нынешних десяти на тиражи где-то до 60 или даже, если нам сильно повезёт в совершенствовании технологий, до 100 млн доз в год», — добавил он.

20 февраля вакцину «КовиВак» зарегистрировали в России.

Директор центра Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал в интервью RT об особенностях новой российской вакцины от COVID-19.

Ранее сообщалось, что вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «360» сравнил вакцины от коронавируса «КовиВак» и «Спутник V».

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