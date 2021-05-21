В «Автодоре» оценили стоимость продления трассы Москва — Казань

Для продления скоростной автомобильной дороги М12 Москва — Казань до Екатеринбурга может потребоваться от 50 млрд до 130 млрд рублей, считает председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

«Мы сделали сегодня заявку на эти средства... Напомню, что по участку до Казани у нас средства ФНБ предусмотрены в объёме 150 млрд рублей, на следующий участок мы рассматриваем от 50 до 130 млрд рублей. Это нужно уточнить сейчас в процессе трассировки», — цитирует его ТАСС.

В конце апреля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что скоростную трассу М12 Москва — Казань продлят до Екатеринбурга.

Правительство направит в текущем году 40 млрд рублей на строительство автотрассы М12.

Строительство автотрассы от Москвы до Казани начнётся в июле 2021 года.

Проезд по трассе Москва — Казань будет стоить максимум 2,5 тыс. рублей для легковых автомобилей.