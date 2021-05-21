В «Автодоре» оценили стоимость продления трассы Москва — Казань

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Для продления скоростной автомобильной дороги М12 Москва — Казань до Екатеринбурга может потребоваться от 50 млрд до 130 млрд рублей, считает председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.
В «Автодоре» оценили стоимость продления трассы Москва — Казань
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Мы сделали сегодня заявку на эти средства... Напомню, что по участку до Казани у нас средства ФНБ предусмотрены в объёме 150 млрд рублей, на следующий участок мы рассматриваем от 50 до 130 млрд рублей. Это нужно уточнить сейчас в процессе трассировки», — цитирует его ТАСС.

В конце апреля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что скоростную трассу М12 Москва — Казань продлят до Екатеринбурга.

Правительство направит в текущем году 40 млрд рублей на строительство автотрассы М12.

Строительство автотрассы от Москвы до Казани начнётся в июле 2021 года.

Проезд по трассе Москва — Казань будет стоить максимум 2,5 тыс. рублей для легковых автомобилей.

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