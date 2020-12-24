В «Автодоре» назвали сроки начала строительства трассы Москва — Казань

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Строительство новой скоростной платной автотрассы М12 от Москвы до Казани начнётся в июле 2021 года, сообщил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.
В «Автодоре» назвали сроки начала строительства трассы Москва — Казань
  • © РИА Новости / Александр Полегенько

«Буквально вчера мы начали подготовку территории со сноса лесных насаждений... Выйдем массово на стройку, полагаю, что в июле. Сейчас проектирование, в феврале-марте мы заходим в экспертизу, после этого строители уже пойдут полным ходом на возведение искусственных сооружений и устройство дорожной одежды», — цитирует РИА Новости Петушенко.

В октябре Петушенко сообщил, что все подрядчики выбраны на все этапы, а при прокладке трассы госкомпания постарается минимизировать последствия для близлежащих населённых пунктов.

Ввести трассу в эксплуатацию намерены в 2024 году.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв назвал главные транспортные проекты области.

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