В «Автодоре» назвали сроки начала строительства трассы Москва — Казань
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«Буквально вчера мы начали подготовку территории со сноса лесных насаждений... Выйдем массово на стройку, полагаю, что в июле. Сейчас проектирование, в феврале-марте мы заходим в экспертизу, после этого строители уже пойдут полным ходом на возведение искусственных сооружений и устройство дорожной одежды», — цитирует РИА Новости Петушенко.
В октябре Петушенко сообщил, что все подрядчики выбраны на все этапы, а при прокладке трассы госкомпания постарается минимизировать последствия для близлежащих населённых пунктов.
Ввести трассу в эксплуатацию намерены в 2024 году.
Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв назвал главные транспортные проекты области.