В «Автодоре» рассказали о сроках проектирования скоростной трассы Москва — Казань
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- РИА Новости
«Планируем зайти с проектом в экспертизу в мае 2021 года. Сейчас идёт активная работа по проектированию и как раз по доработке технических решений, в том числе прохождения через населённые пункты», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
Как отметил Петушенко, подрядчики выбраны на все этапы, а при прокладке трассы госкомпания постарается минимизировать последствия для близлежащих населённых пунктов.
Ввести трассу в эксплуатацию намерены в 2024 году.
Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.