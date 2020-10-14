В «Автодоре» рассказали о сроках проектирования скоростной трассы Москва — Казань

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал о сроках проектирования скоростной трассы Москва — Казань.

«Планируем зайти с проектом в экспертизу в мае 2021 года. Сейчас идёт активная работа по проектированию и как раз по доработке технических решений, в том числе прохождения через населённые пункты», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Как отметил Петушенко, подрядчики выбраны на все этапы, а при прокладке трассы госкомпания постарается минимизировать последствия для близлежащих населённых пунктов.

Ввести трассу в эксплуатацию намерены в 2024 году.

Ранее НСН сообщала о планах властей по строительству дорог в Москве.