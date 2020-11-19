В Подмосковье назвали главные транспортные проекты

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв назвал главные транспортные проекты области.

«Мы живём в очень густонаселённом мегаполисе, который каждый год растёт. Плюс порядка 200 тыс. человек прибавляется и 100 тыс. автомобилей. Очевидно, что без развития инфраструктуры будешь иметь проблемы во всём и всегда. Это будет не жизнь, а кошмар», — цитирует телеканал «360» главу Московской области.

Он добавил, что за девять лет с момента начала работы объединённой дирекции Московского транспортного узла было построено порядка 35 путепроводов, вылетные магистрали.

«Федералы вложили огромные деньги в дороги. Сейчас Ярославку заканчивают. И МЦД (Москва являлась драйвером пригородного сообщения), и ЦКАД — всё это гиперважные вещи, которые влияют на качество жизни и качество развития нашей экономики», — уточнил Воробьёв.

Также губернатор подтвердил, что скоро Москва и область выпустят единый проездной для двух регионов. Универсальная карта будет более удобной для пользователей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии городской транспортной системы.