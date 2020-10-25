Собянин рассказал о развитии транспортной системы Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал о развитии транспортной системы Москвы.

Он отметил, что «без постоянного развития транспортной системы невозможно представить существование такого мегаполиса, как Москва».

«Даже в самые тяжёлые дни пандемии общественный транспорт работал. И мы продолжаем его модернизацию, несмотря на сложности, вызванные COVID-19», — заявил мэр.

Собянин сообщил, что «с 2011 года введены 56 новых станций московского метро».

«Старое «ржавое» кольцо Москвы стало современным комфортным МЦК. Это ещё 31 станция. Развиваем Московские центральные диаметры — наземное метро. Они соединили центр и Подмосковье — это ещё 60 станций на карте», — рассказал он.

Мэр отметил, что «только на рельсовом транспорте количество мест для пассажиров выросло на 25%».

«Наши ближайшие планы — это новые станции метрополитена, чтобы практически у всех москвичей было метро в шаговой доступности, завершение мегапроекта — строительства Большой кольцевой линии метро, новые диаметры МЦД, расширение парка электробусов, улучшение сети маршрутов наземного транспорта, повышение безопасности на наших магистралях», — добавил он.

Ранее Собянин сообщил, что на двух линиях Московского метрополитена с 2 ноября вводятся скидки на проезд до 50%.