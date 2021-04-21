Скоростную трассу Москва — Казань продлят до Екатеринбурга

Скоростную автомобильную дорогу М12 Москва — Казань продлят до Екатеринбурга, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

По его словам, из Фонда национального благосостояния будут выделены средства на опорные магистрали.

«Прежде всего, уже идущее строительство скоростной автомагистрали Москва — Казань. И более того, продлить её до Екатеринбурга. Завершить этот проект за три года», — сказал глава государства.

Таким образом, отметил он, в 2024 году с учётом ЦКАД, а также действующей трассы между столицей и Санкт-Петербургом будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала.

Ранее сообщалось, что правительство направит в текущем году 40 млрд рублей на строительство М12.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин рассказывал, что общий объём финансирования составляет более 650 млрд рублей. Ожидается, что инвестиции «дадут весомую отдачу» в течение ближайших лет после запуска.