Скоростную трассу Москва — Казань продлят до Екатеринбурга
- РИА Новости
По его словам, из Фонда национального благосостояния будут выделены средства на опорные магистрали.
«Прежде всего, уже идущее строительство скоростной автомагистрали Москва — Казань. И более того, продлить её до Екатеринбурга. Завершить этот проект за три года», — сказал глава государства.
Таким образом, отметил он, в 2024 году с учётом ЦКАД, а также действующей трассы между столицей и Санкт-Петербургом будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала.
Ранее сообщалось, что правительство направит в текущем году 40 млрд рублей на строительство М12.
В июле премьер-министр Михаил Мишустин рассказывал, что общий объём финансирования составляет более 650 млрд рублей. Ожидается, что инвестиции «дадут весомую отдачу» в течение ближайших лет после запуска.