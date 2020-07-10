Мишустин поручил открыть трассу Москва — Казань в 2024 году

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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 «Москва — Казань» нужно ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Мишустин поручил открыть трассу Москва — Казань в 2024 году
  • РИА Новости

«С учётом особого значения трассы М-12 правительство ставит задачу ввести её в эксплуатацию уже в 2024 году», — цитирует ТАСС председателя правительства.

По его словам, общий объём финансирования составляет более 650 млрд рублей.

«Эти инвестиции дадут весомую отдачу в течение ближайших лет после запуска магистрали», — добавил он.

Ранее правкомиссия по транспорту одобрила предложения по трассировке новой платной дороги М12.

Как заявляли в «Автодоре», проезд по скоростной трассе Москва — Казань будет стоить максимум 2,5 тыс. рублей для легковых автомобилей. 

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