Трассировка новой платной дороги от Москвы до Казани одобрена

Правкомиссия по транспорту одобрила предложения по трассировке новой платной дороги М12 Москва — Нижний Новгород — Казань.

«Правкомиссия в целом одобрила предложения по трассировке М12 Москва — Нижний Новгород — Казань», — цитирует РИА Новости аппарат первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Также была в целом одобрена организационная схема проекта.

Отмечается, что стоимость постройки трассы оценивается в 730 млрд рублей.

В ноябре 2019 года научный сотрудник НИУ ВШЭ Института экономики транспорта и транспортной политики Егор Мулеев в беседе с URA.RU оценил возможность продления трассы Москва — Казань до Владивостока.