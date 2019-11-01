Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань
- РИА Новости
«Максимум 2,5 тыс. рублей для легкового и 6—7 тыс. рублей — для грузовика, аналогично тому, что сейчас есть по М11», — приводит РИА Новости его слова.
Как отметил Петушенко, это «без транспондера, живыми деньгами».
«С транспондером, понятно, будет программа лояльности, программу будем рассматривать», — добавил он.
Он подчеркнул, что скоростной режим на трассе может составить от 110 до 130 км/ч.
Ранее в правительстве сообщили, что строительство скоростной трассы Москва — Казань начнётся с 2020 года.
Как отмечали в кабмине, дорога будет готова к 2027 году.