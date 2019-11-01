Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань

Короткая ссылка
Проезд по скоростной трассе Москва — Казань будет стоить максимум 2,5 тыс. рублей для легковых автомобилей. Об этом рассказал глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань
  • РИА Новости

«Максимум 2,5 тыс. рублей для легкового и 6—7 тыс. рублей — для грузовика, аналогично тому, что сейчас есть по М11», — приводит РИА Новости его слова.

Как отметил Петушенко, это «без транспондера, живыми деньгами».

«С транспондером, понятно, будет программа лояльности, программу будем рассматривать», — добавил он.

Он подчеркнул, что скоростной режим на трассе может составить от 110 до 130 км/ч.

Ранее в правительстве сообщили, что строительство скоростной трассы Москва — Казань начнётся с 2020 года.

Как отмечали в кабмине, дорога будет готова к 2027 году. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить