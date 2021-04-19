Кабмин направит 40 млрд рублей на строительство трассы Москва — Казань

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Правительство России направит в текущем году 40 млрд рублей на строительство скоростной платной автотрассы М12 Москва — Казань, которую планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Кабмин направит 40 млрд рублей на строительство трассы Москва — Казань
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«40 млрд рублей будет направлено на строительство скоростной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань. Она станет частью международного коридора Европа — Западный Китай. И наша задача — уже в I квартале 2024 года начать использование этой дороги», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Кроме того, в 2021 году 93 млрд рублей направят на развитие сети автодорог, в частности на модернизацию федеральных трасс и дорог в пяти регионах страны.

В декабре сообщалось, что строительство автотрассы от Москвы до Казани начнётся в июле 2021 года.

Проезд по трассе Москва — Казань будет стоить максимум 2,5 тыс. рублей для легковых автомобилей.

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