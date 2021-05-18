ГД одобрила проект о наказании за участие в нежелательной зарубежной НПО
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Ответственность за участие в обучении на различных зарубежных курсах нежелательных организаций... предлагается ввести как в виде штрафа от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, так и в виде обязательных или принудительных работ, а также в виде лишения свободы на срок от одного до четырёх лет», — говорится в заявлении.
Такое наказание вводится для лиц, уже подвергшихся административной ответственности за подобные действия.
В то же время руководители таких НПО могут быть наказаны лишением свободы на срок до шести лет.
При этом избежать ответственности возможно в случае отказа от членства в нежелательной организации и активном сотрудничестве со следствием.
В конце 2020 года Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране НПО «Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы» и «Пражский центр гражданского общества».
В июле прошлого года по решению ведомства были признаны нежелательными семь иностранных НПО на территории России.