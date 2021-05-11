Общественники призвали активнее работать с учащимися после стрельбы в Казани

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин прокомментировал в беседе с RT ситуацию со стрельбой в казанской школе.
Общественники призвали активнее работать с учащимися после стрельбы в Казани
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

По словам Гринина, часто возникает такая ситуация, когда школьные психологи не могут оказать квалифицированную помощь ученикам, когда она им требуется.

«Инструментом для насильственного действия может быть всё что угодно... Работать надо не с последствиями, а работать надо с тем, чтобы действий таких не было, чтобы они не укладывались в голове как нормальные. Дело именно в состоянии общества, в работе с молодёжью, с подростками — в этом направлении надо работать, в том числе, естественно, родителям», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что во всех школах Казани 12 мая отменены занятия, по поручению президента Татарстана проверят все учебные учреждения республики после стрельбы в одной из школ города.

СК возбудил уголовное дело.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших.

В Татарстане 12 мая объявлено днём траура после стрельбы в школе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить