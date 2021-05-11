Общественники призвали активнее работать с учащимися после стрельбы в Казани

Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин прокомментировал в беседе с RT ситуацию со стрельбой в казанской школе.

По словам Гринина, часто возникает такая ситуация, когда школьные психологи не могут оказать квалифицированную помощь ученикам, когда она им требуется.

«Инструментом для насильственного действия может быть всё что угодно... Работать надо не с последствиями, а работать надо с тем, чтобы действий таких не было, чтобы они не укладывались в голове как нормальные. Дело именно в состоянии общества, в работе с молодёжью, с подростками — в этом направлении надо работать, в том числе, естественно, родителям», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что во всех школах Казани 12 мая отменены занятия, по поручению президента Татарстана проверят все учебные учреждения республики после стрельбы в одной из школ города.

СК возбудил уголовное дело.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших.

В Татарстане 12 мая объявлено днём траура после стрельбы в школе.