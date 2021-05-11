Во всех школах Казани 12 мая отменены занятия, по поручению президента Татарстана проверят все учебные учреждения республики после стрельбы в одной из школ города.

«12 мая во всех школах Казани отменены занятия. По поручению президента республики будут организованы проверки всех учебных учреждений Татарстана. Кроме того, президентом поставлена задача обеспечить в учебных учреждениях повышенные меры безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Казани.

Утром во вторник, 11 мая, в школе на улице Файзи в Казани бывший учащийся устроил стрельбу. Согласно данным властей Татарстана, в результате ЧП погибли восемь человек — семь детей и одна учительница.

СК возбудил уголовное дело.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших.

В Татарстане 12 мая объявлено днём траура после стрельбы в школе.