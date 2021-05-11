Во всех школах Казани 12 мая отменены занятия
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«12 мая во всех школах Казани отменены занятия. По поручению президента республики будут организованы проверки всех учебных учреждений Татарстана. Кроме того, президентом поставлена задача обеспечить в учебных учреждениях повышенные меры безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Казани.
Утром во вторник, 11 мая, в школе на улице Файзи в Казани бывший учащийся устроил стрельбу. Согласно данным властей Татарстана, в результате ЧП погибли восемь человек — семь детей и одна учительница.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших.
В Татарстане 12 мая объявлено днём траура после стрельбы в школе.