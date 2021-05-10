В России за сутки выявили 8465 новых случаев коронавируса

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8465 человек. Всего в стране зафиксировано 4 888 727 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки умер 321 пациент с коронавирусом, за всё время пандемии — 113 647.

Ещё 6774 человека выписались после выздоровления от COVID-19. Всего в России от коронавируса вылечились 4 502 906 человек.

Накануне сообщалось о 8419 случаях коронавируса в России, 334 скончавшихся пациентах с COVID-19 и 7517 выздоровевших.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко выразил мнение, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может быть сформирован в России к сентябрю.

Главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.