В России за сутки выявили 8465 новых случаев коронавируса
- РИА Новости
За сутки умер 321 пациент с коронавирусом, за всё время пандемии — 113 647.
Ещё 6774 человека выписались после выздоровления от COVID-19. Всего в России от коронавируса вылечились 4 502 906 человек.
Накануне сообщалось о 8419 случаях коронавируса в России, 334 скончавшихся пациентах с COVID-19 и 7517 выздоровевших.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко выразил мнение, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может быть сформирован в России к сентябрю.
Главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.