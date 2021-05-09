В России за сутки зарегистрировано 8419 новых случаев коронавируса

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В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8419 человек в 82 регионах. Всего в стране зафиксировано 4 880 262 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки зарегистрировано 8419 новых случаев коронавируса
  • © РИА Новости / Илья Питалев

У 16,6% новых заболевших не было симптомов коронавируса.

За сутки умерли 334 пациента с коронавирусом, за всё время пандемии — 113 326.

Ещё 7517 человек выписались после выздоровления от COVID-19. Всего в России от коронавируса вылечились 4 496 132 человека.

Накануне сообщалось о 8329 случаях коронавируса в России и 370 скончавшихся пациентах с COVID-19.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко выразил мнение, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может быть сформирован в России к сентябрю.

Главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.

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