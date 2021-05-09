В России за сутки зарегистрировано 8419 новых случаев коронавируса
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У 16,6% новых заболевших не было симптомов коронавируса.
За сутки умерли 334 пациента с коронавирусом, за всё время пандемии — 113 326.
Ещё 7517 человек выписались после выздоровления от COVID-19. Всего в России от коронавируса вылечились 4 496 132 человека.
Накануне сообщалось о 8329 случаях коронавируса в России и 370 скончавшихся пациентах с COVID-19.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко выразил мнение, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может быть сформирован в России к сентябрю.
Главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.