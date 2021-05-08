В России за сутки выявили 8329 случаев коронавируса

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8329 человек в 83 регионах. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 871 843, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У 18,3% новых заболевших не было симптомов коронавируса.

За сутки умерли 370 пациентов с коронавирусом, за всё время пандемии — 112 992.

Ещё 8255 человек выписались после выздоровления от COVID-19. Всего в России от коронавируса вылечились 4 488 615 человек.

Накануне сообщалось о 8386 случаях коронавируса и 376 связанных с COVID-19 летальных исходах. 8022 человека выписали после лечения от коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские препараты от коронавируса уже сравнивают с автоматом Калашникова.

Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал работу Роспотребнадзора по расширению сети тестирования на COVID-19.