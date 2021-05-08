В России за сутки выявили 8329 случаев коронавируса
- РИА Новости
У 18,3% новых заболевших не было симптомов коронавируса.
За сутки умерли 370 пациентов с коронавирусом, за всё время пандемии — 112 992.
Ещё 8255 человек выписались после выздоровления от COVID-19. Всего в России от коронавируса вылечились 4 488 615 человек.
Накануне сообщалось о 8386 случаях коронавируса и 376 связанных с COVID-19 летальных исходах. 8022 человека выписали после лечения от коронавируса.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские препараты от коронавируса уже сравнивают с автоматом Калашникова.
Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал работу Роспотребнадзора по расширению сети тестирования на COVID-19.