В России за сутки выявили 8386 новых случаев коронавируса

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RT
Число случаев коронавирусной инфекции в России за сутки возросло на 8386 — до 4 863 514. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
В России за сутки выявили 8386 новых случаев коронавируса
  • © РИА Новости

За сутки умерли 376 человек с COVID-19, за всё время пандемии — 112 622.

Ещё 8022 человека выписали после выздоровления. Общее число вылечившихся после COVID-19 в России возросло до 4 480 360.

Накануне сообщалось о 7639 случаях коронавируса и 351 летальном исходе среди пациентов с COVID-19. Были выписаны 7788 пациентов.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал провести майские праздники за городом или на даче, а также чаще менять маски в жаркую погоду.

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