В России за сутки выявили 7639 новых случаев коронавируса
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За сутки умер 351 человек с COVID-19, за всё время пандемии — 112 246.
Ещё 7788 человек выписали после выздоровления. Общее число вылечившихся после COVID-19 в России возросло до 4 472 338.
Накануне сообщалось о 7975 случаях коронавируса и 360 летальных исходах среди пациентов с COVID-19. Были выписаны 7506 пациентов.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал провести майские праздники за городом или на даче, а также чаще менять маски в жаркую погоду.