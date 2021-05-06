В России за сутки выявили 7639 новых случаев коронавируса

Число случаев коронавирусной инфекции в России за сутки возросло на 7639 — до 4 855 128. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

За сутки умер 351 человек с COVID-19, за всё время пандемии — 112 246.

Ещё 7788 человек выписали после выздоровления. Общее число вылечившихся после COVID-19 в России возросло до 4 472 338.

Накануне сообщалось о 7975 случаях коронавируса и 360 летальных исходах среди пациентов с COVID-19. Были выписаны 7506 пациентов.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал провести майские праздники за городом или на даче, а также чаще менять маски в жаркую погоду.