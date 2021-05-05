В России за сутки выявили 7975 новых случаев коронавируса
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За сутки умерли 360 пациентов с COVID-19, за всё время пандемии — 111 895.
Ещё 7506 человек выписали после выздоровления. Общее число вылечившихся после COVID-19 в России возросло до 4 464 550.
Накануне сообщалось о 7770 случаях коронавируса и 337 летальных исходах среди пациентов с COVID-19. Были выписаны 6755 пациентов.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал провести майские праздники за городом или на даче, а также чаще менять маски в жаркую погоду.