В России за сутки выявили 7975 новых случаев коронавируса

Число случаев коронавирусной инфекции в России за сутки возросло на 7975 — до 4 847 489. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

За сутки умерли 360 пациентов с COVID-19, за всё время пандемии — 111 895.

Ещё 7506 человек выписали после выздоровления. Общее число вылечившихся после COVID-19 в России возросло до 4 464 550.

Накануне сообщалось о 7770 случаях коронавируса и 337 летальных исходах среди пациентов с COVID-19. Были выписаны 6755 пациентов.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал провести майские праздники за городом или на даче, а также чаще менять маски в жаркую погоду.