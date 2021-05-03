В России за сутки выявили 8489 случаев коронавируса
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Число летальных исходов от осложнений коронавирусной инфекции увеличилось на 336 и достигло 111 198.
За последние 24 часа вылечились 6367 человек, всего за время пандемии выздоровели 4 450 289 пациентов.
Днём ранее в России выявили 8697 случаев коронавируса, скончались 342 человека, выздоровели — 7339.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой, под наблюдением находятся более 300 тыс. человек.
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал о главном преимуществе российской вакцины «Спутник V» перед зарубежными аналогами.