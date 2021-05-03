В России за сутки выявили 8489 случаев коронавируса

В России общее число зарегистрированных случаев коронавируса за сутки увеличилось на 8489 и достигло 4 831 744. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в стране.

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Число летальных исходов от осложнений коронавирусной инфекции увеличилось на 336 и достигло 111 198. За последние 24 часа вылечились 6367 человек, всего за время пандемии выздоровели 4 450 289 пациентов. Днём ранее в России выявили 8697 случаев коронавируса, скончались 342 человека, выздоровели — 7339. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой, под наблюдением находятся более 300 тыс. человек. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал о главном преимуществе российской вакцины «Спутник V» перед зарубежными аналогами.