В России за сутки выявили 8697 случаев коронавируса

В России общее число зарегистрированных случаев коронавируса за сутки увеличилось на 8697 и достигло 4 823 255. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в стране.