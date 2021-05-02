В России за сутки выявили 8697 случаев коронавируса

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В России общее число зарегистрированных случаев коронавируса за сутки увеличилось на 8697 и достигло 4 823 255. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в стране.

Число летальных исходов от осложнений коронавирусной инфекции увеличилось на 342 и достигло 110 862.

За последние 24 часа вылечились 7339 человек, всего за время пандемии выздоровели 4 443 922 пациента.

Днём ранее в России выявили 9270 случаев коронавируса, скончались 392 человека, выздоровели — 8637. 

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал о главном преимуществе российской вакцины «Спутник V» перед зарубежными аналогами. 

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