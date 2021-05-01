В России за сутки выявили 9270 случаев коронавируса
- РИА Новости
Число летальных исходов от осложнений коронавирусной инфекции увеличилось на 392 и достигло 110 520.
За последние 24 часа вылечились 8637 человек, всего за время пандемии выздоровели 4 436 583 пациента.
Днём ранее в России был выявлен 8731 случай коронавируса, скончались 397 человек, выздоровели — 8406.
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал о главном преимуществе российской вакцины «Спутник V» перед зарубежными аналогами.