В России за сутки выявили 9270 случаев коронавируса

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В России общее число зарегистрированных случаев коронавируса за сутки увеличилось на 9270 и достигло 4 814 558. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в стране.
В России за сутки выявили 9270 случаев коронавируса
  • РИА Новости

Число летальных исходов от осложнений коронавирусной инфекции увеличилось на 392 и достигло 110 520.

За последние 24 часа вылечились 8637 человек, всего за время пандемии выздоровели 4 436 583 пациента.

Днём ранее в России был выявлен 8731 случай коронавируса, скончались 397 человек, выздоровели — 8406. 

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал о главном преимуществе российской вакцины «Спутник V» перед зарубежными аналогами.

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