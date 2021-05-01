В России за сутки выявили 9270 случаев коронавируса

В России общее число зарегистрированных случаев коронавируса за сутки увеличилось на 9270 и достигло 4 814 558. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в стране.

РИА Новости

Число летальных исходов от осложнений коронавирусной инфекции увеличилось на 392 и достигло 110 520. За последние 24 часа вылечились 8637 человек, всего за время пандемии выздоровели 4 436 583 пациента. Днём ранее в России был выявлен 8731 случай коронавируса, скончались 397 человек, выздоровели — 8406. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал о главном преимуществе российской вакцины «Спутник V» перед зарубежными аналогами.