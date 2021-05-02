Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
- АГН «Москва»
«Ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой, под наблюдением находятся более 300 тыс. больных с коронавирусом», — цитирует РИА Новости Мурашко.
По его словам, майские праздники были продлены как нерабочий период, чтобы «разорвать цепь передачи заболевания».
Мурашко уточнил, что минимальная цифра для формирования популяционного иммунитета, который даст общую защиту от вируса, — 69,8 млн россиян.
Раннее глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.