Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой, под наблюдением находятся более 300 тыс. больных с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

АГН «Москва»