Мурашко ожидает достижение коллективного иммунитета к COVID-19 к осени

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 может быть достигнут в России к сентябрю, считает глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

«Будет обеспечен», — приводит Интерфакс ответ Мурашко на соответствующий вопрос.

Он добавил, что вакцинация в России проходит в плановом режиме.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также заявила, что достижение коллективного иммунитета к COVID-19 возможно в России к осени.

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что популяционный иммунитет к коронавирусу в стране может сформироваться к концу лета.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН отметил, что в Москве, по подсчётам Роспотребнадзора, около 60% населения имеют коллективный иммунитет к COVID-19.