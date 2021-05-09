Мурашко ожидает достижение коллективного иммунитета к COVID-19 к осени

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Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 может быть достигнут в России к сентябрю, считает глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
Мурашко ожидает достижение коллективного иммунитета к COVID-19 к осени
  • РИА Новости

«Будет обеспечен», — приводит Интерфакс ответ Мурашко на соответствующий вопрос.

Он добавил, что вакцинация в России проходит в плановом режиме.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также заявила, что достижение коллективного иммунитета к COVID-19 возможно в России к осени.

Президент России Владимир Путин высказал мнение, что популяционный иммунитет к коронавирусу в стране может сформироваться к концу лета.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН отметил, что в Москве, по подсчётам Роспотребнадзора, около 60% населения имеют коллективный иммунитет к COVID-19.

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