Мурашко ожидает достижение коллективного иммунитета к COVID-19 к осени
- РИА Новости
«Будет обеспечен», — приводит Интерфакс ответ Мурашко на соответствующий вопрос.
Он добавил, что вакцинация в России проходит в плановом режиме.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также заявила, что достижение коллективного иммунитета к COVID-19 возможно в России к осени.
Президент России Владимир Путин высказал мнение, что популяционный иммунитет к коронавирусу в стране может сформироваться к концу лета.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН отметил, что в Москве, по подсчётам Роспотребнадзора, около 60% населения имеют коллективный иммунитет к COVID-19.