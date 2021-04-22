В Конфедерации труда оценили идею продления майских праздников

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Полина Полетаева
Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко в беседе с RT оценил возможность продления майских праздников в России.
В Конфедерации труда оценили идею продления майских праздников
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Я положительно отношусь к продлению майских праздников. Я уверен, что по результатам этого тяжёлого ковидного года... россияне заслужили более длинные праздники в этом году», — сказал эксперт.

Он отметил, что вопрос о продлении майских праздников должен быть согласован на заседании российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Поэтому процедурно Минтруд вряд ли успеет реализовать эту инициативу. Но это не значит, что она не может быть реализована в принципе. Остаётся место для социального диалога на каждом предприятии. Работники каждого предприятия могут получить эти дополнительные выходные дни по договорённости с работодателем», — пояснил Кравченко.

Ранее стало известно, что в Минтруде рассматривают возможность продления майских праздников в России. Об этом сообщил глава министерства Антон Котяков.

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