В Конфедерации труда оценили идею продления майских праздников

Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко в беседе с RT оценил возможность продления майских праздников в России.

«Я положительно отношусь к продлению майских праздников. Я уверен, что по результатам этого тяжёлого ковидного года... россияне заслужили более длинные праздники в этом году», — сказал эксперт.

Он отметил, что вопрос о продлении майских праздников должен быть согласован на заседании российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Поэтому процедурно Минтруд вряд ли успеет реализовать эту инициативу. Но это не значит, что она не может быть реализована в принципе. Остаётся место для социального диалога на каждом предприятии. Работники каждого предприятия могут получить эти дополнительные выходные дни по договорённости с работодателем», — пояснил Кравченко.

Ранее стало известно, что в Минтруде рассматривают возможность продления майских праздников в России. Об этом сообщил глава министерства Антон Котяков.